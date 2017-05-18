ABD'den Türkiye Büyükelçiliği önündeki olaylar için açıklama

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen grup ve Erdoğan’ın korumalarıyla Kürt protestocular arasında yaşanan kavgaya ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

Washington Hattı’ndan İlhan Tanır’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, ”Washington’daki protestoda Türk güvenlik güçlerinin de karıştığı şiddet olayından dolayı endişeliyiz.” derken, ABD Dışişleri Bakanlığı da ”şiddetin hiç bir zaman ifade özgürlüğüne uygun bir karşılık olmadığı” hatırlatılırken, ”barışçıl protestolara ve ifade özgürlüğüne her yerde desteklemekteyiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye ile "endişeleri mümkün olan en güçlü şekilde şekilde belirtilmek üzere iletişime geçildiği” kaydedildi.

Belediye başkanından kınama

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Washington'daki Türk Büyükelçiliği Konutu önünde protestoda bulunan gruba yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Bowser yayımladığı açıklamada, eylemcilere yönelik saldırıyı 'barışçıl bir gösteriye yapılan şiddetli saldırı' olarak nitelerken, bu saldırıyı 'güçlü şekilde kınadığını' söyledi.

ABD'li belediye başkanı, konuyla ilgili polis tarafından bilgilendirdiğini, olayla ilgili soruşturmayı sürdüreceklerini ve 'adaletin sağlanması için çalışacaklarını' belirtti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası gittiği Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın resmi konutu önünde gerçekleşti. Olayların büyümesi üzerine bir ara Büyükelçi Serdar Kılıç konuttan çıktı ve polisle görüştü. Ellerinde “Demirtaş’a özgürlük” pankartları taşıyan ondan fazla kişi konutun karşı tarafından Erdoğan aleyhine sloganlar attı.

Bu sırada konutun önünde elinde Türk bayraklarıyla bir başka grup toplandı ve karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandı. İki grup arasındaki sözlü sataşmalar zamanla arbedeye dönüştü. Amerikan polisi araya girerek olayın büyümesini önlemeye çalıştı. Cumhurbaşkanının konuta gelmesinden sonra olaya Erdoğan’ın korumaları da karıştı. Korumaların protestocu gruba müdahalesiyle olaylar büyüdü. Amerikan polisi olayları yatıştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda her iki taraftan yaralananlar oldu. Gerilimin büyümesi üzerine konutun önüne Amerikalı takviye polis güçleri geldi. Bölgeye ek Amerikan polisinin gelmesinden sonra olaylar yatıştı.