ABD bu akşamı bekliyor: Trump ile Clinton karşı karşıya gelecek

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 hafta kalan, başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton televizyon münazarasında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Clinton arasındaki açık oturum, New York'taki Hofstra Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde bir gelenek olan televizyon münazaraları, seçmenin kararı açısından büyük önem taşıyor.

2016 Başkanlık seçimlerinin ilk canlı yayın tartışmasını 100 milyondan fazla kişinin izlemesi bekleniyor.

Kamuoyu yoklamaları adayların oy oranlarının başa baş olduğunu gösteriyor.

Washington Post ve ABC News'in ortak yaptığı ve sonuçları dün açıklanan ankette, Hillary Clinton'ın oy oranı yüzde 47, Trump'ınki ise yüzde 46 çıktı.

Trump'ın yeni kampanya koordinatörü Kellyanne Conway, münazarada Trump'ın halk ile olan doğal bağını yeniden göstereceğini belirtti.

Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten Robby Mook ise Demokrat Parti'nin başkan adayının siyasi hedefleriyle açık oturumu önde tamamlamasını umduklarını söyledi.

Yerel saatle akşam 9'da (TSİ 04.00) başlayacak ve 90 dakika sürecek olan tartışmayı NBC sunucusu Lester Hold yönetecek.

8 Kasım'daki seçimlerden önce iki televizyon münazarası daha yapılacak.

İki başkan adayının hitap tarzlarının taban tabana zıt olması nedeniyle tartışmanın çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Milyarder işadamı Donald Trump, özellikle göçmenlere yönelik sert ve kaba söylemiyle dikkat çekiyor.

Eski Dışişleri Bakanı Clinton ise daha çok izleyeceği politikanın detaylarına odaklanıyor.

Clinton'ın, Trump'a muhalefet eden milyarder işadamı Mark Cuban'ı izleyici olarak münazaraya davet edebileceğini açıklaması üzerine Trump da 1970'lerde Bill Clinton ile ilişki yaşamış olan bir kadını izleyici olarak münazaraya davet etme tehdidinde bulunmuştu.

Tartışmalar üzerine Trump'ın başkan yardımcısı olarak seçtiği Mike Pence bu açıklamanın ciddi olmadığını belirtti.

Altı bölümden oluşacak tartışmadaki başlıklar arasında ABD'nin güvenliği, refahı ve izleyeceği yol da var.

Uzmanlar bu akşam, 1980'de Jimmy Carter ile Ronald Reagan arasındaki münazarada ulaşılan 80 milyonluk izleyici rekorunun kırılmasını bekliyor.