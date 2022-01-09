ABD, Britanyalı güzellik kraliçesine "Suriye'de doğduğu için" vize vermedi

ABD'nin Britanyalı bir güzellik kraliçesine Suriye doğumlu olduğu gerekçesiyle vize vermediği öne sürüldü.

East Yorkshire'daki Hessle bölgesinde yaşayan Leen Clive, ABD'de düzenlenecek Mrs. World güzellik yarışmasında Birleşik Krallık'ı (BK) temsil edecekti.

Independent Türkçe'nin haberine göre Ulusal Sağlık Sistemi'nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam'da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.

Clive, "Britanya pasaportuyla başvuru yaptım. Britanya'yı temsil ediyorum ve Britanya vatandaşıyım. Dolayısıyla ABD'ye girişime izin verilmeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Eşime ve bebeğime vize verildi fakat bana verilmedi. Tek farksa benim doğum yerim" dedi.

"Hâlâ umutluyum"

Kendisine zamanında vize verilmesi ve "sağduyulu" davranılması için ABD Büyükelçiliği'ne çağrıda bulunan Clive, "Hâlâ umutluyum. Zamanın azaldığının farkındayım fakat Büyükelçilik'ten biri başvuruma bakarsa durum değişebilir" ifadelerini kullandı.

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD'li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

ABD yönetiminin internet sitesinde, "devlet destekli terörizmin" mevcut olduğu ülkelerin yurttaşlarının, vize başvurusu yapmaları halinde bir konsolosluk görevlisi tarafından incelemeye tabi tutulacağı bilgisi bulunuyor. Listede söz konusu ülkeler arasında Suriye de yer alıyor.