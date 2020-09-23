ABD, Breonna Taylor davasında kararı bekliyor: Louisville'de OHAL ilan edildi

T24 Dış Haberler

ABD'nin Louisville kenti, mahkemenin Breonna Taylor cinayetinde vereceği kararın açıklanmasını bekliyor.

Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de uyurken ABD'nin Louisville kentindeki evine yapılan uyuşturucu baskınında polisin 8 kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı. O günden bu yana "Breonna Taylor'ın katilleri tutuklansın" ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sloganlarından biri haline geldi. Taylor'ı öldüren polislerin tutuklanması için ülkenin her yerinde birçok eylem düzenlendi.

Taylor'ın öldürülmesinde rol oynamaklar suçlanan polislerin tutuklanıp tutuklanmayacağının açıklanmasına kısa süre kala şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Louisville Belediye Başkanı, salı günü yaptığı açıklamada eyalet savcısının kararı ne zaman açıklayacağını bilmediklerini ancak "hazır olmaları gerektiğini" söyledi.

Belediye Başkanı Greg Fischer, "Hedefimiz potansiyel protestoculara Anayasa'nın birinci maddesinin onlara verdiği hakkı kullanabilmeleri için alan ve imkan sağlamak" dedi.

OHAL, belediye başkanına gerektiği takdirde sokağa çıkma yasağı ilan etme hakkı verecek.

Polislerin suçlu bulunmaması durumunda şehirde büyük protestoların meydana gelebileceği düşünülüyor.