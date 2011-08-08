ABD borsası da düşüşle açıldı

T24 - Amerika'nın kredi notunun düşürülmesi ve Avrupa'nın borç krizinin kötüleştiği kaygılarıyla uluslararası borsalarda yaşanan düşüş devam ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde de borsa düşük hisse senedi fiyatlarıyla açıldı.



ABD'nin resesyona doğru ilerlediği endişesi çoğu borsacının elindeki senetleri satmasına yol açtı.

Avrupa Merkez Bankası ise İspanyol ve İtalyan hükümetlerinin tahvillerini almak için milyonlarca euro harcadı.



İspanya ve İtalya'da borsalar yükseldi, ancak Avrupa ve Asya'daki borsalar düşmeye devam ediyor.

İspanya'ya verilen borçlara atfedilen riskin göstergelerinden biri olarak görülen 10 yıllık İspanyol tahvillerinin faizi yüzde 6'dan yüzde 5.2 seviyelerine geriledi.



Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1.5 değer kaybederken, Frankfurt'taki Dax endeksi yüzde 2.5 oranında düşüş sergiledi.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ise A tipi fonlar yüzde 3,39 oranında değer kaybetti.





İtalya ve İspanya'nın borçlanma gideri azaldı



Piyasaların Roma hükümetinden talep ettiği borçlanma faizinde de düşüş görüldü.

Banka, hangi ülkelerin tahvillerinin satın alınacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak kastedilen ülkelerin İtalya ve İspanya olduğu konusunda yaygın kanı var.



Euro bölgesindeki sorunlar ve kredi notu düşürülen ABD'nin ekonomik sıkıntıları nedeniyle geçen hafta küresel mali piyasalarda keskin düşüşler yaşanmıştı.



Zengin ülkeler topluluğu G-7, piyasalar açılmadan hemen önce gece yarısı yaptığı açıklamada mali istikrarı güçlendirmek için harekete geçeceğini duyurdu.



Ancak bu güvenceye rağmen Asya piyasaları güne düşüşle başladı.



G-7'den yapılan açıklamada, ''eşgüdüm içinde davranma konusunda kararlılığın'' altı çizildi.

Avrupa Merkez Bankası da gece yarısı tele-konferansla yaptığı toplantının ardından İtalya ve İspanya hükümetlerinin bütçe açıklarını azaltma konusunda attıkları ''hızlı ve kararlı adımları'' memnuniyetle karşıladığını içeren bir açıklama yaptı.



Bankanın toplantısından önce de, Fransa ve Almanya liderleri, euro bölgesinin en büyük üçüncü ve dördüncü ekonomileri olan İtalya ve İspanya'nın aldıkları önlemleri övmüşlerdi.





