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Ekonomi

ABD borsaları 4 yıldır ilk kez 10 binin altına indi

Dow Jones yüzde 5'in üzerinde bir kayıpla 2004'ten bu yana ilk kez 10 bin puanın altını gördü.

06 Ekim 2008 03:00

ABD borsaları güne çok sert bir düşüşle başladı. Dow Jones yüzde 5'in üzerinde bir kayıpla 2004'ten bu yana ilk kez 10 bin puanın altını gördü.

ABD borsaları son dört yılın en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

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Büyük düşüş

Uluslararası krizin kaynağı olan ABD'de borsa çöküşü devam ediyor. Cuma günü Temsilciler Meclisi'nden geçen yardım paketinin de piyasaları kurtaramadığı izleniyor. Uzmanlar, paketin içeriği ile ilgili belirsizlikler olduğuna işaret ederken, ekonominin resesyona gireceği endişelerinin borsalara olumsuz yansıdığını ifade ediyor.

Dow Jones endeksi açılışın ardından 500 puana yakın bir kayıpla 9 bin 700 sınırına kadar geriledi. Hisse senetlerindeki değer kaybı ise yüzde 5.5'e ulaştı.

Dow Jones 29 Ekim 2004'ten bu yana ilk kez 10 bin puanın altına inerken, Nasdaq ve S&P 500'deki kayıplar da yüzde 5'in üzerine çıktı.

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