ABD, BM'yi acil toplantıya çağırdı; Kuzey Kore vurabilir!

ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı bir şekilde kıtalararası füze denemesi yaptığını kabul ettikleri bildirildi. Ayrıca ABD, son füze denemesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil kapalı toplantıya çağırdı.

ABD'nin Alaska eyaletini vurma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi ile ilgili, BMGK'yi acil kapalı toplantıya çağıran ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri BM çatısı altında gündeme getirecekleri ifade edildi. BMGK'deki toplantının çarşamba günü yapılmasının beklendiği dile getirildi.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.

'Alaska'yı vurabilir



Güney Kore'nin Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerinin yanı sıra ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının dondurulması konusunda Rusya ve Çin hemfikirdir." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri'nden kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımının kınandığı, bu denemenin de öncekiler gibi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil ettiği belirtildi.

Süreklilik arz eden bu fırlatmaların, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülükleri ile davranış normlarına uymamaktaki ısrarcı tutumunun açık göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki çağrılara uyması ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durması gerektiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve bunun başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu.