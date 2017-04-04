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BBC Türkçe

ABD, BM Nüfus Fonu'na mali desteği kesti

Amerikan yönetimi, 150'den fazla ülkede aile planmasını teşvik eden fonun Çin'de zorunlu kürtaj uygulamalarına destek verdiğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler ise iddiayı reddediyor.

04 Nisan 2017 22:06

ABD, 150'den fazla ülkede aile planmasını teşvik eden Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na (UNFPA) mali desteği kesme kararı aldı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, UNFPA'nın, Çin'de zorunlu kürtaja veya istenmeden yapılan kısırlaştırmalara destek verdiğini iddia etti.

Bakanlık, UNFPA'dan kesilen paranın ABD'nin 'Dünya Sağlık Programları' hesabına aktarılacağını açıkladı.

Bu hesap, Amerika Uluslarası Kalkındırma Ajansı (USAID) tarafından gelişmekte olan ülkelerde aile ve cinsel sağlığı destekleme amaçlı faaliyetlerde kullanılıyor.

UNFPA ise ABD'nin iddiasını reddetti, Amerikan yasalarına aykırı hiçbir işlemde bulunmadığını açıkladı.

UNFPA'dan yapılan açıklamadadördüncü büyük finansal destekçisiydi

UNFPA diğer BM kuruluşları gibi, hükümetler tarafından gönüllü olarak finanse ediliyor.

Yardım kampanyalarının on binlerce kişinin hayatını kurtardığını vurgulayan UNFPA'nın faaliyet alanları şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ülkesinin kürtaj servisi veya danışmanlık hizmeti veren her türlü uluslarasası kuruluşa desteğini kaldıran yasayı yeniden yürürlüğe koymuştu.

BBC New York muhabiri Nada Tawfik, UNFPA'nın geçmişte ABD'de muhafazakar Cumhuriyetçi yönetimlerin hedefi olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin Trump'tan önceki üç Cumhuriyetçi başkanı Ronald Reagan, George Bush ve George W Bush da UNFPA'ya mali desteği kesmişti.

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