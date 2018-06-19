T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyor

Nafiz Albayrak / New York, 19 Haziran (DHA) - ABD yönetimi, uluslararası bir kurumdan daha çekilme kararı aldı

19 Haziran 2018 23:34

Nafiz Albayrak / New York, 19 Haziran (DHA) - ABD yönetimi, uluslararası bir kurumdan daha çekilme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD\'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley\'in, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi\'nden çekilme kararını, Türkiye saati ile 24:00\'de açıklamaları bekleniyor.
Nikki Haley, İsrail aleyhine önyargılı olduğu gerekçesiyle, 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi\'nden geçen yıl çekilme tehdidinde bulunmuştu. ABD\'nin kararı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin\'in Başkan Donald Trump’ın göçmenlere “sıfır tolerans” uygulamasına ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına yönelik sert eleştirilerden sonra aldı.
ABD, daha önce de Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İran Nükleer Anlaşması gibi uluslararası kurum ya da anlaşmalardan çekildiğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkHaziran DHAABDABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoABD Birleşmiş Milletler BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley CenevreBMHakları KonseyiTürkiyeNikki HaleyHakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin Başkan Donald
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24