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ABD'den Erdoğan'a 'Obama'ya hakaret' yanıtı: Basın ve ifade özgürlüğü önemli, hakarete tolerans gösteririz, ceza vermeyiz

“Teröre karşı mücadele Türk hükümetinin hakkı ama sivil can kayıpları önlenmeli”

07 Nisan 2016 15:17

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi John Bass basın ve ifade özgürlüğü, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması, Türkiye’nin ABD tarafından PYD’ye silah verdiği iddiaları ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. PKK’ya da çağrıda bulunan Bass, “PKK saldırılara son verip silah bırakmalı” dedi. ABD'de Obama'yı ölümle tehdit eden bir kişinin tutuklanmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Obama’ya Facebook’tan hakaret eden kişi tutuklandı” sözleriyle yorumlamasının ardından, basın ve ifade özgürlüğü konusunda ABD’nin tavrını açıklayan Bass “Biz basın ve ifade özgürlüğüne verdiğimiz önemden dolayı hakarete tolerans gösteririz, cezalandırmayız.” ifadelerini kullandı. 

Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Bass, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması konusunda “Devam eden bir dava hakkında konuşamam.” dedi. Bass, terörle mücadele konusuna da şu sözlerle değindi:

“Teröre karşı mücadele Türk hükümetinin hakkı ama sivil can kayıpları önlenmeli.”

Bass, Türkiye’nin PYD’ye yönelik endişeleri konusunda ABD’nin çok hassas olduğunu belirterek “ABD PYD’ye silah vermiyor.” dedi. 

Bass’ın açıklamaları şöyle:

"PKK’ya saldırılara son vermesi konunda çağrıda bulunuyoruz. PKK silah bırakmalı. Türkiye’nin PYD endişeleri konusunda çok hassasız. Basın özgürlüğü konusunda yasal sistemlerimiz fakrlı. Biz basın ve ifade özgürlüğüne verdiğimiz önemden dolayı hakarete tolerans gösteririz, cezalandırmayız."

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