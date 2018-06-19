ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden 'çekiliyor'

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceği bildiriliyor.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla bazı yabancı haber ajanslarına konuşan BM yetkilileri, bu yöndeki açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını beklediklerini söyledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuyla ilgili açıklamasında, "Herhangi bir yorumda bulunmadan önce bu kararın detaylarını duymamız gerek" dedi.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley'nin konuyla ilgili olarak ortak bir açıklama yapacakları bildirildi.

Nikki Haley geçen yıl Konsey'i, "İsrail'e karşı kronik bir önyargıya sahip olmakla" suçlamıştı.

Haley ayrıca ABD'nin, Konsey üyeliğini sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendireceğini söylemişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun yerine 2006'da kuruldu.

Ancak Konsey de tıpkı Komisyon gibi, insan hakları sicili kötü bazı ülkelerin üyeliğine izin verdiği gerekçesiyle zaman zaman eleştirildi.

Konsey'in 47 üyesi üçer yıllık dönemlerle seçiliyor.

2003 yılında Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Cezayir ve Yemen de üye seçildiklerinde, bazı insan hakları kuruluşları bu durumdan şikayetçi olmuşlardı.

ABD ise 2009'da eski Başkan Barack Obama döneminde Konsey üyesi olmuştu.

Konsey İsrail'ı sık sık Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle eleştiriyor.

ABD ise Başkan Donald Trump döneöinde daha önce Paris İklim Anlaşması ile İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.