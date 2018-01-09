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Dünya

ABD: Birleşik Suriye konusunda kararlıyız

"Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz"

09 Ocak 2018 10:03

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili Suriye'nin toprak bütünlüğününü destekleme ve 'birleşik Suriye' konusunda ABD'nin kararlılığının devam ettiğini söyledi.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Suriyekonusunda değerlendirmelerde bulundu. Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Suriye'deki taraflar birlikte hareket etmeli

Yetkili, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."

Doğal Kararlılık Operasyonu devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı muhabirine yapılan açıklamada ise Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü IŞİD ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.

 

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