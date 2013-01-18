ABD: Birand'ın basın özgürlüğüne katkılarını selamlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ailesi ve iş arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bakanlık Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın toplantısına Birand'ın vefatından bahsederek başladı.

Birand'ın Türk medyasının en etkili isimlerinden biri olduğunu belirten Nuland, “Birand'ın, ülkesi ve ülkesi ötesinde, hayatı boyunca basın özgürlüğüne yaptığı katkılarını selamlıyoruz” dedi.

Nuland, Birand'ın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil, Türkiye ve uluslararası toplumdaki önde gelen kişilerle yaptığı keskin zeka ve kavrayışa sahip röportajlarıyla tanındığına dikkati çekerek, Birand'ın ailesi ve Türk medyasındaki iş arkadaşlarına başsağlığı diledi.