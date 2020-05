ABD bir günde 4 bin 931 Koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi. Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık ‘muhtemel’ Koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

TIKLAYIN - New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Koronavirüs'ten öldüğü ortaya çıktı

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" Koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları Corona Virüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

New York'ta sokağa çıkma kısıtlamaları 15 Mayıs'a uzatıldı

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.

New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Öte yandan New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Andrew Cuomo, eyalette ekonomik faaliyetlerin ne zaman yeniden başlayabileceğine uzmanların karar vereceğini söyledi.

Cuomo, "Siyasi ya da duygusal bir karar almayacağım. Veri ve bilim...(Bunlara dayanarak karar alacağız) Burada insanların yaşamları söz konusu" dedi.