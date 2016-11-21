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BBC Türkçe

'ABD, bazı ülkelerden göçmen alımını geçici olarak durdurabilir'

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın özel kalem müdürlüğüne atadığı Reince Priebus, yeni yönetimin "aşırı güvenlikli yeni göçmen politikasının" ilk ipucunu verdi.

21 Kasım 2016 16:38

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın özel kalem müdürlüğüne atadığı Reince Priebus, görevi devralacak yönetimin "aşırı güvenlikli yeni göçmen politikasının" ilk ipucunu verdi.

Reince Priebus, "terörist yetiştirdiği ya da teröristlere liman görevi" gördüğünden şüphelenilen ülkelerden, Amerika'ya göçmen alımını geçici olarak durduracaklarını açıkladı.

Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Reince Priebus, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına atadığı emekli general Michael Flynn'in "Müslümanlardan korkmak gerçekçi" açıklamasını da yorumladı.

"Dünyanın o bölgesinde, bazı korkulacak insanlar olduğu doğru" diyen Priebus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz inanç testlerine inanmıyoruz ve aynı zamanda bir dinin tamamını yargılamaya da çalışmıyoruz. Yapmak istediğimiz, daha iyi bir güvenlik taraması sistemi kurana dek, o bölgedeki insanların Amerika'ya gelişini engellemek"

CNN röportajında ülke ismi açıklamayan Reince Priebus, söz konusu uygulama için "ülke ya da bölgeye yönelik olabilecek" ifadesini kullandı.

8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kampanya sürecinde, ABD'ye göç başvurusunda bulunanları "ideolojik teste" tabi tutacağını açıklamıştı.

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