ABD bayrağını indirerek Irak'tan çekiliyor

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Irak’tan resmen çekiliyor. Başkent Bağdat’taki ABD bayrağı, bugün sembolik bir törenle indirilecek. Ülkelerine dönen Amerikan askerleri ise Başkan Obama’nın da katıldığı bir törenle karşılandı.



ABD’nin Irak’taki operasyonları resmen sona eriyor. Başkent Bağdat’ta çekilmeyi simgeleyen bir törenle, Amerikan bayrağı asılı olduğu gönderden bugün indirilecek. Irak’ta kalan 5 bin 500 Amerikan askerinin büyük bölümü de ülkeden ayrıldı.



Yaklaşık 9 yıl süren savaşta, 4 bin 500 Amerikan askeri yaşamını yitirdi. Savaşta 100 binden fazla kayıp veren Iraklılar ise en ağır faturayı ödeyen taraf oldu.

'Binlerce Saddam yaratıp gittiler'



Bedelin bunula sınırlı olmadığını düşünen bir Iraklı, “Bizi Saddam'dan kurtarmak için geldiler. Binlerce Saddam yaratıp gittiler. Eskiden kim Şii kim Sünni bilmezdik. Mezhep farkı gözetmeden birlikte yaşıyorduk” dedi.

Obama: Evinize hoş geldiniz



Irak'tan dönen askeri birlikler, ülkedeki en büyük askeri üslerden biri olan Kuzey Carolina’daki Fort Bragg’de bir törenle karşılandı. Törene Başkan Barack Obama da katıldı.



Operasyonun bitmesini tarihi bir an olarak niteleyen Obama, ölüm ve yaralanmalarla ağır bir bedel ödendiğini belirterek, askerlerin cesaret ve profesyonelliklerini övdü. Obama, Irak’ta yaşamını yitiren ABD askerlerini de saygıyla andı.



Obama, Irak’tan tüm askerler çekildikten sonra da ülkeye yardımın süreceğini belirtti. Irak savaşının ABD'ye toplam maliyeti ise 1 trilyon dolar civarında.





