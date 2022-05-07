ABD, batırılan Rus amiral gemisinin lokasyonunu önceden Ukrayna ile paylaşmış

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın Karadeniz filosu amiral gemisi Moskva'nın lokasyonunu geçen ay batırılmadan önce Ukrayna ile paylaştıklarını belirttiler.

The Guardian'ın ABD'nin verdiği istihbaratın Ukrayna ordusunun Moskva'yı isabetli bir şekilde vurmakta ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Konuyla ilgili brifingi veren yetkililer, savaş gemisini vurma kararının tamamıyla Kiev'e ait olduğunu söyledi.

The Guardian'ın Savunma ve Güvenlik Editörü Dan Sabbagh, ABD'nin Moskva'nın bulunmasında oynadığı rolü gemi batırıldıktan üç hafta sonra doğrulamasının Washington'un 10 haftadır devam eden savaşta aldığı rolün açıkça görülmesinde sorun görmediğini gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkililer, Odesa ve diğer Ukrayna kıyı kentlerini vuran Karadeniz'deki Rus savaş gemilerini bir süredir takip ettiklerini bildirdi.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, geçen günlerde Washington'un sağladığı istihbaratın Ukrayna'nın bazı Rus generalleri öldürmesinde rol oynadığını söylemişlerdi.

Geçen ay Ukrayna, Rus donanmasının en önemli gemilerinden Moskva'yı iki Neptün füzesiyle vurdu. Gemi, çıkan yangının ardından battı.