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ABD BAŞKONSOLOSLUĞU SINIRLI SAYIDA VİZE VERMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı

08 Kasım 2017 13:24


Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı. Pazartesi akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama sonrası ABD\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. Vize randevusu alanlar bugün sabah saatlerinden itibaren ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldi. Vize başvurusunda bulunanların bazıları vize sevinci yaşarken bazıları da vize alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

\"TURİSTİK OLARAK DAHİ GİDEMİYORUM\"
Daha önce vize başvurusu askıya alınan Seher Saraç, \"Vize başvurusu için geldim. Ama vize alamadım. Bence vize kısıtlaması hala devam ediyor. Daha önce vize için başvuru yapmıştım. Daha sonra askıya alındı. Şimdi çağırdılar ama vize alamadım. Turistik olarak dahi gidemiyorum\" dedi.

\"BİZE SORUNU YANSITMADILAR\"
Vize başvurusu olumlu sonuçlanan bir kişi ise, \"Turistik gezi için başvurmuştum. Vizeyi aldım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rutin sorular soruldu.Rahatlıkla cevapladık. Vizemizi verdiler.Sorunu bize yansıtmadılar. Herhangi bir sorun yok gibi\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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ABD İstanbul Başkonsolosluğundan görüntü
Konsolosluğa gelenler
Aranarak içeri girilmesi
Vize alamayan bir kadın ile röp
Vize alan bir kişi ile röp
Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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