T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Başkonsolosluğu önünde "Kudüs" protestoları

Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde protesto etti

12 Aralık 2017 05:53

Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer\'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde protesto etti. 

Konsolosluk önüne ilk olarak gece saat 23.00 sıralarında kamyoncular, kamyonlarıyla gelerek protesto eylemi yaptı. 
ABD Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen kamyoncular adına yapılan açıklamada ABD\'ye ve İsrail\'e öfke vardı. Tekbirlerin getirildiği protesto eyleminde kamyoncular adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, \"Dün kendini muhasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa\'nın merkezinde Bosna\'da yaşanan soykırım hafızalarda tazeyken, Suriye\'de her gün insanlık dramı yaşanırken, silahların menşei, dünyanın kan emici vampirleri olan  sömürgeci ülkeleri arasında değişirken ölülerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açıkca görülmektedir. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi  çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Kudüs\'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş eşkıya ordusuna karşı  dik duruşun namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatırız. Artık ümmetin prangalardan kurtulması ve Filistin\'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir\" denildi.
 
ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE SARI İSYAN
Kamyoncuların ardından ABD Başkonsolosluğu önünde bu kez de taksici esnafı eylem yaptı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyesi yaklaşık 150 taksici konsolosluk önünde bir araya geldi. Zaman zaman sloganların atıldığı eylemde, taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, ABD ve İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Duman, alınan kararın Dünya Müslümanlarını kırşkırtma planı olduğunu belirterek, \"Filistin halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Müslümanların gönlünün yarısı Mekke, diğer yarısı ise Medine\'dir. Bunun üzerinden tülden bir perde vardır. o da Kudüs\'tür. Kudüs, İslamındır. Taksiciler olarak, Amerika ve İsrail menşeili bütün ürünleri boykot kararı aldık\" dedi. Yapılan konuşmaların ve atılan sloganların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi. 
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat DELİKLİTAŞErtan KILIÇOzan URALABD Başkanı Trump KudüsSarıyerABD BaşkonsolosluğuBaşkonsolosluğuABDTekbirlerinAçıklamadaAvrupaBosnaSuriyeMüslümanlarFilistinKudüsArtıkKONSOLOSLUĞUSARIBirleşik Taksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24