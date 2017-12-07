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ABD Başkonsolosluğu önünde "Kudüs kararı" protestosu

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Trump'ın, Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto ediyor

07 Aralık 2017 01:22

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Trump\'ın, Küdüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını protesto ediyor.

(FOTOĞRAF)

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