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BBC Türkçe

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'ın göçmenler için planları

ABD Cumhuriyetçi adayı Donald Trump göçmenler için takip sistemi kullanılacağını, vize kontrollerinin sıkılaştırılıcağını ve kaçak göçmenlerin sosyal yardım almalarını engelleyeceğini söyledi.

29 Ağustos 2016 00:43

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yetkililerin göçmenler üzerindeki kontrolünü arttırmak için bir takip sistemi geliştirileceğini vaat etti.

Iowa'da yaptığı konuşmada bir "giriş-çıkış" programı başlatacağını ve bu sayede vizesinin izin verdiği süreden daha uzun kalan kişilerin takip edilebileceğini söyledi.

Trump ayrıca ABD - Meksika sınırına duvar çekme fikrini tekrarladı ve kaçak göçmenlerin sosyal yardımlardan yararlanmalarını engelleyeceğini belirtti.

"Harika bir sınır duvarı yaptıracağım, ülke çapında bir tanımlama sistemi kuracağım, kaçak göçmenlerin sosyal yardımlardan yararlanmasını engelleyeceğim ve vizesi bitenlerin takip edilebileceği bir giriş-çıkış sistemi kuracağım. Eğer vizelerin son kullanma tarihlerini denetleyip uygulamıyorsak ülke sınırımız yok demektir, bu kadar basit" dedi.

Donald Trump'ın kampanyasının en çok odaklandığı sorun göçmenlerdi.

Bu hafta başında göçmenlerle ilgili planlarını yumuşatacağını göstermişti. ABD'de yaşayan 11 milyon kaçak göçmeni sınır dışı etmektense sadece suçluları göndereceğini söyledi.

Eski Alaska valisi Cumhuriyetçi Sarah Palin Trump'ı eleştirerek, eğer göçmenler hakkındaki planlarından vazgeçerse "büyük bir hayal kırıklığına" neden olacağını söyledi.

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