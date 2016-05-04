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Dünya

ABD Başkanlık seçimleri; Indiana ön seçiminin galibi Trump, en ciddi rakibi Ted Cruz yarıştan çekildi

Indiana'daki ön seçimlerin ardından Donald Trump Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı neredeyse garantiledi

04 Mayıs 2016 09:16

ABD'de iş adamı Donald Trump, 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayı neredeyse garantiledi. Indiana eyaletinde yapılan ön seçimleri de kazanan Trump'ın zaferinin ardından, iş adamının partisindeki en büyük rakibi Teksas Senatörü Ted Cruz adaylık yarışından çekildi. Ted Cruz kararını açıklarken, "Biz elimizden gelen herşeyi yaptık. Ancak seçmen başka bir yolu seçti" dedi. Donald Trump ise övdüğü Cruz'un geleceği parlak, çok sert ve akıllı bir rakip olduğunu söyledi.

Trump, Indiana'da büyük bir zafer kazandığını vurgulayarak artık hedefinin Demokrat Parti'de başkan adaylığı yarışını önde götüren ve rakibi olmasını beklediği Hillary Clinton'ı yenmek olduğunu belirtti.

Donald Trump, "Kasım'da kazanacağız. Büyük bir zafer elde edeceğiz ve ondan sonra herşeyden önce Amerika gelecek" diye konuştu.

Trump ile Cruz arasındaki söz düellosu son ön seçim öncesi kızışmış; Ted Cruz, Trump'ın seçilmesi halinde ABD'nin 'cehenneme saplanacağını' söylemişti.

Amerikan Associated Press haber ajansına göre eyalette Donald Trump Indiana'da oyların yüzde 53'ünü aldı. Ted Cruz'un oy oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Donald Trump Indiana'daki zaferi sonrası delege sayısını 1042'ye çıkardı.

ABD'de, Cumhuriyetçi Parti'de 1237 delegenin desteğini alan kişi başkan adayı oluyor.

 

Demokrat Parti'de Sanders kazandı

 

Indiana'daki ön seçimleri Demokrat Parti'de ise Vermont Senatörü Bernie Sanders kazandı.

Eyalette yüzde 53 oy alan Bernie Sanders, eski ABD Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton'ı 6 puan farkla geride bıraktı.

Clinton'ın ekibi başkan adaylığı yarışında Indiana'ya fazla yüklenmemiş, diğer eyaletlerdeki kampanyalara ağırlık vermişti.

Hillary Clinton, Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışında Bernie Sanders'in açık farkla önünde.

Amerikan New York Times gazetesine göre, adaylık için 2383 delegenin desteği gereken partide; Clinton'ın 2183, Sanders'in ise 1406 delegesi var.

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