ABD Başkan adayı Ted Cruz: Trump ahlaksız, patolojik yalancı ve zampara!

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayları Ted Cruz ve Donald Trump arasındaki söz düellosu kızışıyor.

Indiana eyaletindeki ön seçimler öncesi Ted Cruz, Trump'ın seçilmesi halinde Amerika'nın 'cehenneme saplanacağını' söyledi.

Cruz'un bu çıkışı, Trump'ın kendi ailesine yönelik suçlamalarının ardından geldi.

Trump, Cruz'un babasının suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald ile bağı olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Ted Cruz kampanyası ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Cruz'un danışmanları Trump'ın önüne geçmek için umutlarını Indiana'ya bağladı fakat kamuoyu anketleri, Trump'ın hala önde olduğunu gösteriyor.

Cruz, Salı günkü açıklamasında milyarder işadamı için "ahlaksız", "patolojik yalancı", "seri zampara" dedi.

Trump da "Ted Cruz, başarısız olan kampanyasını kurtarmaya çalışan zavallı bir aday" sözleriyle karşılık verdi.

Eğer Trump, Indiana eyaletinden birinci çıkarsa, adaylığı için gerekli 1237 delege sayısına da ulaşmış olacak.



Ted Cruz'un babasıyla ilgili Kennedy iddiası



Donald Trump, kısa bir süre önce National Enquirer dergisinde çıkan habere atıf yapıp Ted Cruz'un babası Rafael Cruz'un, John F Kennedy'yi öldüren Lee Harvey Oswald'la çekilen fotoğrafı olduğunu ve ikisinin birbirleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Tabloid derginin haberinde, Rafael Cruz ile Lee Harvey Oswald olduğu söylenen bir fotoğraf yayımlanmıştı.

Ted Cruz kampanyası ise derginin makalesi için "bir diğer çöp haber" dedi.

Fox News'a konuşan Trump, Oswald'ın Kennedy'yi vurmadan önce Ted Cruz'un babasıyla fotoğraf çektirdiğini söyleyip "Orada ne yapıyordu? Ölümden, suikasttan hemen önce Lee Harvey Oswald'la ne yapıyordu?" diye sordu.

Ted Cruz kampanyası ise yazılı açıklamasında Trump'ın gerçeklerden koptuğunu söyledi ve "Her gün, yanlış, ucuz ve anlamsız yorumları dikkat çekmek için ne kadar zavallı olduğunu ve bunun için her şeyi yapmaya niyetli olduğunu gösteriyor" dedi.

Diğer yandan Demokratların cephesinde de yarış kritik süreçte.

Kamuoyu anketleri Hillary Clinton ve Bernie Sanders'ın eyalette başa baş gittiğini gösteriyor.

Clinton kampanyası Indiana'da aktif çalışma yürütüp parayı Indiana'ya harcamak yerine başka eyaletlere odaklanmış durumda.