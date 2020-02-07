Demokrat Parti Ulusal Komitesi, Iowa'da ön seçim sonuçlarının gözden geçirilmesini istedi

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen ve Demokratlar'ın bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adayının belirlenmesi için önemli olan seçimlerde halen tam olarak bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Demokrat Parti'nin üyeleri Iowa eyaletinde 3 Şubat'ta bir araya gelerek başkan adayları arasından favorilerini belirlemek amacıyla düzenlenen seçime katıldı.

Iowa'da başlayan yarış, ABD'nin 50 eyaletinde daha düzenlenecek ve böylece yaz aylarında Demokratlar'dan kimin başkan adayı olacağı belirlenecek.

Cumhuriyetçiler de 3 Şubat'ta düzenlenen parti toplantısına katıldı; ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ağırlığı yüksek olan aday olması ve Demokratlar'ın seçim sürecinin daha karmaşık olması nedeniyle dikkatler daha çok Demokrat Parti'nin Iowa toplantısına verilmişti.

Ancak günlerdir süren sayım sürecinin ardından halen yarışı kimin kazandığı tam olarak belirlenemedi.

Her ne kadar Demokrat Parti'nin Iowa komitesi kıran kırana geçen yarışta Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg'i kazanan olarak ilan etse de diğer dişli rakip Vermont Senatörü Bernie Sanders de yarışı kazandığını ilan etti.

Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg





Günlerdir süren oylama ve sayım sürecinin ardından partinin Iowa komitesi, Buttigieg'in oyların yüzde 26,2'sini, Sanders'in yüzde 26,1'ini; Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yüzde 18, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın yüzde 15,8, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın yüzde 12,3 oy aldığını açıkladı.

Demokratlar'ın düzenlenen ön seçimlerinde kazanan kişi, idari temsilcilerin her adayın aldığı oy oranına göre orantılı olarak bölüştürülmesinin ardından açıklanıyor.

Bu yüzden bir adayın en çok oyu alması seçimleri kazandığı anlamına gelmiyor.

Sistem değişti

Bu yıl sistemde yapılan birtakım değişiklilerle Demokrat Parti'nin ön seçimlerinin daha karmaşık geçmesi beklenmekteydi.

2016 yılında Hillary Clinton ve Bernie Sanders'in çok yakın oy oranları almasının ardından sistemde değişiklikler yapılmıştı; bunun üzerine ilk defa bu yıl adayların aldıkları oy miktarı da açıklandı.

Sanders' göre en çok oyu kendisi aldı; Sanders'ın ekibi oyların sayılması ve kazananın belirlenmesi sırasında bazı hataların yapıldığını belirterek kazananın Sanders olduğunu öne sürüyor.

Bernie Sanders





Her basın kuruluşu kendi sistemine göre hangi adayın kazandığını hesaplamaya çalışırken kimileri hangi adayın kazandığını belirleyemediklerini açıkladı.

Bu durum Demokrat Parti cephesinde tepkilerin doğmasına yol açtı; Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise sosyal medyada halen daha seçim sonucunun belirlenememesine yönelik olarak rakip parti ile dalga geçildiği görüldü.

Aslında sonuçların Pazartesi akşamı gelmesi bekleniyordu ancak Financial Times gazetesinin haberine göre birtakım teknik ve insani hatalar yüzünden oyların sayımı Perşembe gecesine kadar uzadı.

Iowa'nın ardından ikinci ön seçim, 11 Şubat Salı günü New Hampshire'de yapılacak.

Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesinde en kritik tarih 3 Mart.

"Süper Salı" olarak adlandırılan bu günde, 16 eyalette seçim yapılıyor.