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BBC Türkçe

ABD Başkanlık Seçimini izleme rehberi

Hangi kilit eyalet saat kaçta sonuç açıklayacak? Sandık çıkış anketleri ne zaman gelecek? Kazanan nasıl belli olacak? Soruların yanıtları seçim gecesini takip etme rehberinde.

08 Kasım 2016 18:14

Taciz iddiaları, e-mail skandalı, FBI incelemeleri, ırkçılık suçlamaları ve sağlık sorunları derken ABD oldukça tartışmalı bir seçim kampanyası dönemini geride bıraktı. .

Artık söz yeni başkanını seçecek olan ABD seçmeninde. Cumhuriyetçi emlak zengini Donald Trump mı, siyaset tecrübesini ön plana çıkaran Demokrat Hillary Clinton mı?

Eğer uykusuz bir gece planlıyorsanız, ABD'nin gelecek 4 yılına yön verecek seçimler için hazırladığımız rehbere göz atın.

TSİ 02.00'den itibaren yayında olacak

Oy verme işlemi süresince televizyonlarda en çok konuşulacak konulardan birisi büyük ihtimalle seçime katılım oranı olacak.

ABD'de yayın yapan NBC televizyon kanalının internet sitesinde "Trump ve ekibi, Clinton'ın e-maillerinin seçime günler kala tekrar gündeme gelmesinin Demokrat adaya oy vermeyi düşünenlerin sandığa gitmeme yönünde karar almasını ümit ediyor" diyor.

Financial Times ise "Eğer siyahlar, Latin Amerika kökenliler ve gençler sandığa gitmezse Clinton büyük darbe alabilir. Mavi yakalı beyazlar oy kullanmazsa bu kez Trump üzülür" ifadesini kullanıyor.

Oy verme işlemlerinin sonuçlanacağı ilk eyalet Indiana olacak. Hemen ardından da Kentucky'de sandıklar kapanıyor.

Her iki eyalet de Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak kabul ediliyorlar.

Sandıklar kapandıktan kısa süre sonra sandık çıkış anketleri ekranlara yansıyacak.

Krtitik anlar gecenin ilerleyen saatlerinde başlayacak. Seçimin kaderini belirleyebilecek eyaletlerden birisi olan Florida'nın yanı sıra Virginia, Georgia ve Güney Carolina gibi eyaletlerde sandıklar TSİ 03.00'da kapanacak.

Bu eyaletlerden gelecek sandık çıkış anketlerinin seçimin gidişatına dair önemli bir sinyal vermesi bekleniyor.

NBC News, "Virginia'dan gelecek ilk sonuçlar kritik. Demokratlar lehine bir tablo oluşursa Clinton rahatlayacak" diyor.

O yüzden 03.00'a dikkat.

Saat 04.00'e gelindiğinde ABD'nin 50 eyaletinin önemli bölümü peş peşe sandıkların kapandığını duyuracak.

ABD'de son anketler ne diyor, kilit eyaletlerde kim önde?

ABD'de 100 milyona yakın seçmen ve 6 zaman dilimi var. O yüzden oyların tamamının sayılması Çarşamba'ya kadar sürecek.

Ama yayıncı kuruluşlar seçim gecesi resmi olmayan sonuçları yaptıkları hesaplamalara ve sandık çıkış anketlerine dayanarak aktarmaya başlayacaklar.

BBC, ABD'li yayın kuruluşu ABC'nin sandık çıkış anketlerini ve tahminlerini kullanacak. Birçok yayıncı kuruluş ise ABD'li haber ajansı Associated Press ile Edison Research kamuoyu araştırma şirketinin tahminlerini baz alacak.

Seçim öncesi anketlerde Clinton ve Trump'ın başa baş gidiyor olması yayıncı kuruluşlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

BBC'nin muhabirleri seçimleri ABD'nin pekçok farklı eyaletinde takip edecek ve Twitter'dan gelişmeleri anlık olarak aktaracak. İşte takip edebileceğiniz hesaplar:

@BBCJonSopel@NickBryantNY@BBCBlindGazza

@BBCGavinHewitt@LauraTrevelyan@AleemMaqbool

@BBCRajiniV

@trowynt

@BBCBarbaraPlett

@BBCJamesCook
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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