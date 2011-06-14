-ABD BAŞKANLIĞINA EŞCİNSEL ADAY ADAYI MANCHESTER (A.A) - 14.06.2011 - ABD'de uzun bir süredir Ronald Reagan, George W. Bush ve John McCain gibi beyaz ve yaşı ileri erkekler tarafından temsil edilen Cumhuriyetçi Parti'de bu durum, Kasım 2012'de Başkan Barack Obama'ya karşı yürütülecek savaş öncesinde değişmiş görünüyor. Parti bünyesindeki büyük değişiklik aday adayları arasında iki kadın, bir siyahi erkek ve bir Yahudi eşcinsel bulunmasıyla göz önüne çıkarken, potansiyel adaylardaki bu değişikliğe seçmenin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Kadın adaylar arasında, ultra muhafazakarlara yakın isimlerden olan ve adaylığını resmen açıklamayan eski Alaska Valisi Sarah Palin bir tür erken seçim gezisinde bulunuyor. Parlamenter Michele Bachman ise Cumhuriyetçi aday adayları arasında dün yapılan televizyon programında, adaylığını resmen ilan etti. ABD'de henüz hiç kadın başkan olmasa da bir siyahi şu anda başkanlık görevini yürütürken, yarışa bir başka siyahi de katılacak. Gallup tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, bir fast food zinciri olan "Godfather's Pizza"nın eski sahibi olan Herman Cain, ilk sırada görünen Massachusetts eyaletinin eski valisi beyaz, heteroseksüel ve Mormon Mitt Romney ile Sarah Palin'in arkasından üçüncü sırada yer alıyor. Irk konusunu önemsemediğini söyleyen Herman Cain, "Cumhuriyetçiler için bir siyahi aday bulmanın önemli olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten siyah mıyım? Önemli olan Amerikalı, muhafazakar ve siyah olmam" diye yanıt verdi. Cumhuriyetçiler "Protestan ve beyaz erkek aday" inanışlarını gevşetmiş görünürken, Ronald Reagan'ın eski yardımcılarından Fred Karger'in ilk eşcinsel Yahudi Cumhuriyetçi başkan adayı olma girişimi bu esnekliği iyice öteye taşımış görünüyor. New Hampshire'da hafta sonundaki Cumhuriyetçi aday adayları toplantısında, üzerinde adının bulunduğu frizbiler dağıtan ve parti üyelerine daha fazla eğlenmeleri çağrısı yapan Karger, "Bisküvi dağıtmak isterdim, ama sağlıklı yaşam kampanyam çerçevesinde frizbi dağıttım" dedi.