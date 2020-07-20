ABD başkanlığına adaylığını koyan West, ilk mitinginde gözyaşlarına boğuldu: Harriet Tubman köleleri kurtarmadı; neredeyse kızımı öldürüyordum

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Rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için başlattığı seçim kampanyasının ilk mitingini düzenledi. Konuşmasında kürtaj ve pornografi karşıtı söylemlerde bulunan West, bir noktada ağlamaya başladı.

Seçim kampanyasının hâlâ gerçek bir girişim mi yoksa daha çok albüm satılması için promosyon hamlesi mi olduğu tartışılırken West ilk mitingini Güney Carolina'nın Charleston kentindeki bir düğün ve organizasyon salonunda gerçekleştidi.

West konuşmasında ekonomik eşitsizlikten bahsederken, "Harriet Tubman asla köleleri serbest bırakmadı. O sadece köleleri başka beyazlara çalıştırdı" diye konuştu. West'in bu sözleri mitinge katılanlar arasında şaşkınlık yarattı.

West, "Özgürlük seçimlerden gelmez. Özgürlük sizin pornografiye yüklenmemenizden gelir. Özgürlük, Percoset içmemenizden gelir" dedi.

Kafasının arkasındaki saçları "2020" yazacak şekilde kestiği görülen ve sahnede çelik yelek giyen rapçi, kürtajın yasal kalması gerektiğini ancak insanları bu yoldan caydıracak politikalar uygulanması gerektiğini ifade etti. West, dünyaya çocuk getiren ailelere bir milyon dolar verilmesinin bu teşvik politikalarından biri olabileceğini dile getirdi.

Konuşması sırasında sıkça İncil'e göndermede bulunan, bir noktada, "Babam beni aldırtmak istemiş. Hayatımı annem kurtarmış. Babam çok meşgul olduğu için bir Kanye West olmayacaktı" diyerek ağlamaya başladı.

Mitingin devamında, "Neredeyse kızımı öldürüyordum! Neredeyse kızımı öldürüyordum" diye bağıran West, eşi Kim Kardashian'ın büyük çocukları North'a hamileyken kürtaj yaptırmasını istediğini aktardı.

2016'dan bu yana Başkan Donald Trump'a verdiği destekle gündeme gelen West, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü'nde başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. West, daha sonra Forbes'a yaptığı açıklamalarda artık Trump'ı desteklemediğini söylemişti. West'in geçen hafta yarıştan çekildiğiyle ilgili iddialar vardı, ancak rapçinin "Birthday Party"si Oklahoma'da pusulada yer almak için kayıt yaptırdı. West, birçok eyalette son başvuru tarihini kaçırdı.