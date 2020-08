ABD Başkanı'nı rahatsız eden ikinci kitap: New York'ta mahkeme, Trump'ın yeğeninin yazdığı kitabın yayımlanmasını geçici olarak engelledi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary'nin yazdığı ve içinde ABD liderini "rahatsız edecek detaylar bulunduğu" söylenen kitabın yayımlanmasını New York'taki bir hâkim geçici olarak engelledi.

Trump'ın kardeşi Robert S. Trump, kitabın babaları Fred Trump'la ilgili bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle davacı olmuştu. Robert, kitabın yayımlanmasını durdurmak için verdiği mücadelede ilk kez bir zafer kazandı. Ancak ABD Başkanı ve kardeşinin, yeğenlerinin yazdığı kitabı kalıcı olarak raflardan uzak tutmak istediği konuşuluyor.

Mary Trump'ın avukatı Ted Boutrous, kitabın yayımlanmasının engellenmesinin açık bir şekilde ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü koruma altına alan birinci maddesini ihlal ettiğini ifade etti. Boutrous, karara "hemen" itiraz edeceklerini söyledi ve ekledi; "Bu kitap, bir seçim yılında görevdeki ABD Başkanı hakkında kamuya fayda sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Bir günlüğüne bile hasır altı edilmemeli".

Kitabın yayımcısı Simon & Schuster'ın CEO'su Jonathan Karp, 75 bin adet kitap bastıklarını ve kitapevlerine gönderdiklerini, dolayısıyla kopyaların kontrollerinde olmadıklarını ifade etti. Karp, kitapların satılmasına izin verilmemesi durumunda ciddi anlamda zarar edeceklerini söyledi.

Karp, "30 yıldır bu işin içindeyim. Herhangi bir nedenle sansürlenen bir kitap hatırlamıyorum.

Simon & Schuster'ın yayımladığı tanıtıma göre Mary Trump'ın yazdığı, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Çok Fazla ve Asla Yetmiyor: Ailemin Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattığının Hikayesi), isimli kitap, "Donald J. Trump ve onun kötü niyetli ailesinin ifşa edici ve güvenilir bir portresini çiziyor".

Trump ve kurmayları, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yazdığı kitabın da yayımlanmasını önlemek için birçok girişimde bulunmuştu.