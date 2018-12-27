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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Irak'a sürpriz ziyaret

Trump: Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak

27 Aralık 2018 01:29

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Ülkedeki Amerikan askerleri ile buluşan Trump'ın ziyaretine ilişkin bilgi verilmemişti. Trump, Irak ziyaretinin ardından ABD’nin Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssü’nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Irak'tan çekilme gibi bir planının olmadığını dile getirerek, Irak'ın IŞİD militanlarına yönelik saldırılarda üs olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak" açıklamasında bulundu.

TSİ 20.00 sularında ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa hava sahası üzerinde uçuş yaptığı fark edilmiş ancak ABD Başkanı'nın bildirilmiş bir programı olmadığı belirtilmişti.

 

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