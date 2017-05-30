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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Almanya'ya ikaz

"Bu ABD için çok kötü, değişecek"

30 Mayıs 2017 18:25

ABD Başkanı Donald Trump sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Almanya'ya ikazda bulundu. Trump, Almanya ile büyük bir ticaret açığı da olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Almanya ile çok büyük bir ticaret açığımız var, artı NATO ve asker için gerekenden daha az ödüyorlar. Bu ABD için çok kötü. Bu durum değişecek."

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