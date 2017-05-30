Dünya
ABD Başkanı Trump'tan Almanya'ya ikaz
"Bu ABD için çok kötü, değişecek"
ABD Başkanı Donald Trump sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Almanya'ya ikazda bulundu. Trump, Almanya ile büyük bir ticaret açığı da olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Almanya ile çok büyük bir ticaret açığımız var, artı NATO ve asker için gerekenden daha az ödüyorlar. Bu ABD için çok kötü. Bu durum değişecek."
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