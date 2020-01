ABD Başkanı Trump'tan Almanya'ya ikaz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Almanya'ya ikazda bulundu. Trump, Almanya ile büyük bir ticaret açığı da olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Almanya ile çok büyük bir ticaret açığımız var, artı NATO ve asker için gerekenden daha az ödüyorlar. Bu ABD için çok kötü. Bu durum değişecek."

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change