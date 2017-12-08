ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararı Bağcılar’da protesto edildi

İSTANBUL, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamaları Bağcılar’da protesto edildi. Cuma Namazı çıkışında Bağcılar Belediyesi öncülüğünde Bağcılar Meydanı’nda toplanan binlerce kişi ABD’nin Kudüs kararını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı tüm Türkiye’de tepki topladı. Trump’ın açıklamalarına karşı “Kudüs Onurumuzdur” sloganıyla Bağcılar’da protesto gösterisi düzenlendi.

Cuma Namazı çıkışında Bağcılar Meydanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, Filistin ve Türk bayraklı vatandaşlar “Kudüs halkı yalnız değildir”, ‘’Kudüs için doğmaya da değer ölmeye de”, “Kanımız Aksa da Mescidimiz Aksa” yazılı döviz ve pankart açtı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Kudüs tutsaksa bütün şehirler tutsaktır. Kudüs özgürse bütün beldeler özgürdür. Kudüs evimizin içidir. O yüzden Kudüs herhangi bir yer değildir. Kudüs’ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.

“İSLAM’IN KALBİNE SAPLANMAYA ÇALIŞILAN BU HANÇERE MÜSLÜMANLARIN KENETLENMESİYLE ENGEL OLABİLİRİZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürededönülmelidir. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

“HAMAS TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ”

HAMAS Türkiye temsilcisi Cihad Yağmur ise yaptığı konuşmada \"ABD tarafından böyle bir kararın alınması İslam dünyasına açık bir savaşın çağrısıdır. Türkiye yine yapacağını yaptı bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün siyasi partiler, bütün şehirler bu karara herkes karşı çıktı ve Kudüs\'e desteğini sokaklarda gösterdi. Sizler Kudüs\'ü ve Mescid-i Aksa\'yı müdafaa ediyorsunuz. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum\" dedi.

Protesto gösterisine İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİSİ TRUMP’IN KUDÜS KARARINI KINADI

Öte yandan Bağcılar Belediyesi Meclisi de 2017’nin son meclis toplantısında konuyu gündeme getirdi. Mecliste grupları bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Bağımsız meclis üyeleri ortak bir deklarasyon yayınlayarak Trump’ın bu sorumsuzca yaptığı beyanatı kesin ve tartışmasız bir şekilde reddettiklerini duyurdu. Başkan Çağırıcı’nın okuduğu bildiride “Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirme yönündeki bu maceracı girişimlerin yok hükmünde olduğunu kesin ve tartışmasız bir şekilde reddettiğimizi tüm kamuoyuna ifade ve ilan ederiz” denildi.

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