ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti 2018'e kaldı

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin bu yıl değil, büyük ihtimalle 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ocak ayındaki Washington ziyareti sırasında Kraliçe İkinci Elizabeth adına yapılan daveti kabul etmişti.

Ancak Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyarette bulunması büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu durumun da Trump'ın fikrini değiştirmesine yol açtığı belirtiliyor.

ABD Başkanı'nın kendisine yönelik büyük protestolar düzenlenme ihtimali olduğu bir dönemde ziyarette bulunmak istemediğini söylediği ifade ediliyor.