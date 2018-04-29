T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti 2018'e kaldı

BBC'nin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğan tepkilerin ardından fikrini değiştirmesi üzerine İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyaretin bu yıl değil, 2018'de olması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin bu yıl değil, büyük ihtimalle 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ocak ayındaki Washington ziyareti sırasında Kraliçe İkinci Elizabeth adına yapılan daveti kabul etmişti.

Ancak Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyarette bulunması büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu durumun da Trump'ın fikrini değiştirmesine yol açtığı belirtiliyor.

ABD Başkanı'nın kendisine yönelik büyük protestolar düzenlenme ihtimali olduğu bir dönemde ziyarette bulunmak istemediğini söylediği ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BBCABD Başkanı Donald TrumpBaşbakanı Theresa May OcakWashingtonKraliçeElizabethTrumpBuBaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24