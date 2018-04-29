ABD Başkanı Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner: Ruslarla gizli bir anlaşma yapmadım

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, kendisinin ya da babasının seçim kampanyasından herhangi bir ismin geçtiğimiz yılki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya ile gizli bir anlaşma yapmadığını söyledi.

Jared Kushner bu açıklamayı, Pazartesi günü Senato İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında verdiği ifadesinde yaptı.

Komisyon, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturuyor.

Jared Kushner, ifadesi sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. İlk kez hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt veren Kushner, bazı Rus temsilciler ile uygunsuz hiçbir temasının olmadığını söyledi.

Kushner, "İşlerim için Rus fonlarına bel bağlamadım ve talep edilen tüm bilgilerin temin edilmesi sürecinde tamamen şeffaf oldum" dedi, gazetecilerden soru almadı.

İfadesi öncesi 11 sayfalık yazılı bir açıklama da yayımlayan Kushner, "Paylaştığım kayıt ve belgeler, kampanya ve geçiş döneminde yaptığım binlerce görüşme arasında Rus temsilcilerle belki 4 temasım olduğunu gösterecek. Bunların hiçbirinin seçimler üzerinde herhangi bir etkisi olmadı ve akılda kalır nitelikte temaslar değiller" ifadelerini kullanmıştı.

36 yaşındaki Jared Kushner, Başkan Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump ile evli ve geçen yıl babasının seçim kampanyasınınn dijital stratejisinden sorumluydu.

Bugüne dek medyada çok düşük bir profil çizen Kushner, Salı günü de aynı şekilde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek.

Kushner, Ruslarla temaslarına yönelik güvenlik formlarını doldurmayı ihmal ettiğini söylemişti.

Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski başkanlarından Robert Mueller), Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

Kushner'in ifadesi sırasında söyleyecekleri daha sonra, Robert Mueller tarafından kullanılabilecek.