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ABD Başkanı Trump umarım Kudüs'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-11

06 Aralık 2017 23:11

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, \"ABD Başkanı Trump umarım Kudüs\'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz.\" dedi.
Abdullah Gül resmi Twitter hesabı Abdullah Gül@cbabdullahgul üzerinden yaptığı açıklamada, \"ABD Başkanı Trump umarım Kudüs\'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz. Böyle bir kararın tüm İslam dünyasına karşı büyük bir provokasyon olacağını, iki devletli çözüm ihtimalini yok edeceğini ve küresel neticeler doğuracağını her barışsever ona anlatmalı.\" ifadelerini kullandı.

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