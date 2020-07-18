ABD Başkanı Trump, ülke genelinde maske zorunluluğu olmayacağını açıkladı: İnsanların belli bir oranda özgürlüğünü koruyabilmesi gerekiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'le mücadele kapsamında ulusal çapta bir maske takma zorunluluğu getirmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FoxNews'a konuk olan Trump, "insanların belli bir oranda özgürlüğünü koruyabilmesi gerektiğini düşündüğünü" savunarak ABD'de bir maske zorunluluğu ilan edilmeyeceğini duyurdu.

"Herkes maske takmalı" tezine katılmadığını ifade eden Trump, "Eskiden herkes maske takmayın diyordu sonra bir anda fikir değiştirdiler. Bildiğiniz gibi maskeler de problem yaratabiliyor. Öte yandan ben maskelerin iyi olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD'de bir tartışma konusu haline gelen maske yasağının birçok Cumhuriyetçi "insanların özgürlüğünü sınırlayacağını" savunuyor.

Öte yandan ABD'de dün tekrar 70 binin üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. Koronavirüs pandemisinden en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'de şu ana kadar 3 milyon 770 bin 138 vaka tespit edildi ve 142 binden fazla kişi hayatını kaybetti.