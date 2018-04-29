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BBC Türkçe

ABD Başkanı Trump: Suriye'yi vurma emri verdim

Duma'da kimyasal olduğu iddia edilen saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gecesi İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle Suriye’yi vurma emri verdiğini açıkladı. Suriye’nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gecesi Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için onay verdiğini açıkladı.

Trump, saldırıya İngiltere ve Fransa ordularının da destek verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcı oluşturmak" olarak tanımladı.

Trump konuşmasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında "Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacakları" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, İngiltere'nin operasyona destek verdiğini "güç kullanımından başka işe yarar bir alternatif yoktu" sözleriyle duyurdu.

May, operasyonun Suriye'de bir "rejim değişikliği" ile ilgisi olmadığını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

BBC'nin dış haberler prodüktörü Riam Dalati, Şam'dan gelen görüntülerin hava savunma sistemlerinin faaliyete geçirildiğini gösterdiğini bildirdi.

https://twitter.com/Dalatrm/status/984968585859739648

Saldırı kararı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçen Cumartesi kimyasal olduğu iddia edilen saldırının ardından alındı.

ABD, saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.

Suriye hükümeti ise iddiaları reddediyor.

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