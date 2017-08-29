ABD Başkanı Trump: Rusya ile eninde sonunda barışacağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilgili soruları yanıtladı. Trump, Rusya için "Bu büyük bir ülke, nükleer bir ülke, barışmamız gereken bir ülke ve eninde sonunda barışacağız" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olacağımızı umuyorum. Bunu yüksek sesle ve net olarak söylüyorum, bunu yıllardır söylüyorum. Hep şunu söylerdim ki, Rusya'yla harika ya da en azından iyi ilişkilerimiz olsaydı iyi olurdu. Bu çok önemli ve bunun bir gün olacağına inanıyorum" dedi.

Pek çok ülkeyi tehdit olarak görüyorum

ABD lideri Trump, "Bu büyük bir ülke, nükleer bir ülke, barışmamız gereken bir ülke ve eninde sonunda barışacağız. Bu, herkes için, tüm dünya için ve diğer şeyler için çok iyi olurdu" diye ekledi. Trump, gazetecilerin "Rusya'yı güvenlik tehdidi olarak görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise "pek çok ülkeyi güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyorum" diyerek yanıtladı.