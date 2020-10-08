ABD Başkanı Trump: Koronavirüs'e yakalanmamın Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak onaylanmamış bir ilacı yaklaşık dört dakika boyunca övdüğü videoda Koronavirüs'e yakalanmasının "Tanrı'nın bir lütfu" olduğunu söyledi.

Trump, kendi üzerinde Regeneron tarafından üretilen antikor kokteylinin denenmesine sebep olduğu için dünya genelinde bie milyondan fazla insanı öldüren virüse yakalanmasını "lütuf" olarak nitelendirdi.

Videoda sık sık ilacın "terapötik" olduğunun söylendirdiğini belirten Trump, ilacın Koronavirüs'ün "çaresi" olabileceğini iddia etti.

Pazartesi günü hastaneden taburcu edilen Trump, Oval Ofis'in önünde çektirdiği videoda, "Çok iyi hissediyorum. Mükemmel hissediyorum" dedi.

ABD Başkanı, Regeneron'un geliştirdiği ilaçlardan on binlerce dozun ihtiyacı olan ABD'lilere ücretsiz olarak dağıtılacağını, böylece "herkesin onun gördüğü tedaviyi görebileceğini" ifade etti.

İlaç şirketi Regeneron'a "Warp Hızı Operasyonu" kapsamında bir deneysel tedavi geliştirmesi ve üretmesi için 500 milyon dolar verilmişti

Trump, "Belki beni tanırsınız. Favori başkanınız konuşuyor" diye başladığı videoda bir kez daha 3 Kasım genel seçimlerinden önce bir Covid-19 aşısının hazır olabileceğini iddia etti.