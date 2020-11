ABD Başkanı Trump: John Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'ndaydık

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u hedef aldı.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, "Şunu söylemeliyim; Joe Biden çok aptal bir insan. Onu dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'ndaydık" dedi.

Bolton, Haziran ayından Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da yaşananları ve söylenenleri detaylandıran "The Room Where It Happened" isimli bir kitap yayımlamıştı.

Trump, daha önce de birçok kez yaptığı gibi kitabı eleştirerek, "Bence yaptığı şey fazlasıyla yasa dışıydı. Kitabın içi gizli ve mahrem bilgilerlerle dolu" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bill Barr, geçen günlerde Bolton'un kitabının yasaları ihlal edip etmediğini hakkında bir büyük juri soruşturması başlatmıştı.

