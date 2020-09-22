ABD Başkanı Trump: John Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'ndaydık

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>T24 Dış Haberler</strong></p>\n<p>ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u hedef aldı. </p>\n<p>Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, "Şunu söylemeliyim; Joe Biden çok aptal bir insan. Onu dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'ndaydık" dedi.</p>\n<p>Bolton, Haziran ayından Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da yaşananları ve söylenenleri detaylandıran "The Room Where It Happened" isimli bir kitap yayımlamıştı.</p>\n<p>Trump, daha önce de birçok kez yaptığı gibi kitabı eleştirerek, "Bence yaptığı şey fazlasıyla yasa dışıydı. Kitabın içi gizli ve mahrem bilgilerlerle dolu" ifadelerini kullandı. </p>\n<p>Adalet Bakanı Bill Barr, geçen günlerde Bolton'un kitabının yasaları ihlal edip etmediğini hakkında bir büyük juri soruşturması başlatmıştı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/trump-in-kara-kutusu-bolton-t-24-e-konustu-gulen-nasil-iade-edilmedi-turkiye-nin-s-400-alimi-abd-de-hangi-sorulari-dogurdu-rahip-brunson-ve-halkbank-yargilamalari-surecinde-neler-yasandi,898593" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN | Trump’ın kara kutusu Bolton T24’e konuştu: Fethullah Gülen nasıl iade edilmedi, Rusya'dan S-400 alımı ABD'de hangi soruları doğurdu, Trump ve Erdoğan'ın konuşmalarında ana gündem neydi?</strong></a></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>