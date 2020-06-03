ABD Başkanı Trump'ın küçük kızı, George Floyd için adalet istedi

Euronews’in haberine göre, Siyaset sahnesinden uzak bir yaşam süren Tiffany Trump, Instagram kullanıcısı milyonlarca kişinin katıldığı, ırkçılığa karşı "Karanlık Salı" (Blackout Tuesday) kampanyası kapsamında siyah fotoğraf paylaşarak ırkçılığın son bulması için çağrıda bulundu.

"Yalnız çok az, birlikte pek çok şeyi başarabiliriz"

ABD Başkanı'nın hukuk mezunu küçük kızı Tiffany Trump, siyah bir fotoğrafla birlikte yazar ve aktivist Helen Keller’ın, "Yalnız çok az, birlikte pek çok şeyi başarabiliriz" sözünü paylaştı. Ayrıca Tiffany, iletisinde "Karanlık Salı" ve "George Floyd İçin Adalet" etiketlerini yazdı.

Çok sayıda ünlü ismin de katıldığı eyleme dahil olan kullanıcılar sadece siyah bir kare paylaştı ve gün boyu başka bir paylaşımda bulunmadı.