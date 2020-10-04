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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından, yönetimde testi pozitif çıkanların listesi yayınlandı

04 Ekim 2020 16:31

Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde ve yönetiminde kendisiyle temas eden ve testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı.

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