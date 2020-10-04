Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden seslendi: Yakında döneceğimi düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastane odasından bir video çekerek son durumu hakkında bilgi verdi. Trump, daha iyi hissetmeye başladığını söyledi ve "Yakında döneceğimi düşünüyorum" dedi.

Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavisi sürerken çalışmalarını sürdürdüğü odadan çektiği videoda kendisinin ve eşi First Lady Melania Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Eşi Melania Trump'ın yaşı nedeniyle kendine göre daha hafif atlattığını söyleyen Trump, "Gelecek birkaç günlük süreçte nasıl olacağımı bilmiyoruz sanırım asıl sınama orası. Önümüzdeki günlerde neler olacağına bakacağız." dedi.