ABD Başkanı Trump: Hindistan'la 3 milyarlık askeri anlaşma imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hindistan'la 3 milyar dolar değerinde Amerikan helikopteri ve diğer teçhizat satışını içeren bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, eşi Melania Trump'la birlikte Hindistan'a ziyaret düzenleyen Trump için Ahmedabad kentinde 100 binin üzerinde kişinin katıldığı 'hoşgeldin' mitingi düzenlendi. Dünyanın en büyük kriket stadyumunda düzenlenen etkinlikte Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi konuşma yaptı.

Trump ziyaretten önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yeni bir kapsamlı ticaret anlaşmasının bu ziyaretin parçası olmayacağını belirtmişti. Ancak konuşmasında ABD Başkanı, iki ülkenin "gelmiş geçmiş en büyük ticaret anlaşmalarından birine" imza atacağını söyledi. Trump, iki taraf için de "harika" olacak bir anlaşmaya varabileceklerinden hem kendisi hem de Modi'nin umutlu olduğunu kaydetti.

Modi de olası bir ticaret anlaşması konusunda umutlu konuştu. Hindistan Başbakanı, ABD-Hindistan ilişkilerinin savunmadan enerji sektörü ve enformasyon teknolojisine kadar uzanan geniş yelpazede büyüdüğünü, "yeniden yükselen" bir Hindistan'ın ABD için yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

İki ülkeyi "doğal ortaklar" olarak niteleyen Modi, sadece Hint-Pasifik bölgesinde değil tüm dünyada barış, ilerleme ve güvenliği tesis etmeye yardımcı olabileceklerini ifade etti. Modi, "Kısa vadeli hesaplardan ziyade uzun vadeye yayılan bir vizyondan ilhamımızı alıyoruz" dedi.

Trump: Amerika Hint halkının her zaman inançlı ve sadık bir dostu olacak

Trump'ın ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir fasıl açtığını belirten Modi, ABD-Hindistan ilişkilerinin sıradan bir ortaklığın çok ötesinde büyük çaplı ve birbirine yakın olduğunu kaydetti.

Trump da Hintçe selamlaşma sözcüğü olan "Namaste" diyerek başladığı konuşmasında, Hindistan'ın "kalplerinde her zaman özel bir yeri olacağını" belirtti.

"Amerika Hindistan'ı seviyor. Amerika Hindistan'a saygı gösteriyor. Amerika Hint halkının her zaman inançlı ve sadık bir dostu olacak. Sınırlarımız teröristlere, terörizme ve aşırıcılığın her türlü şekline her zaman kapalı kalacak" diye konuşan Trump, Hindistan'ı başarılı bir demokrasi olarak niteledi ve iki ülkenin de terörle mücadelede birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Yoksul mahallelere duvar örüldü

Trump için önce Modi'nin memleketi olan Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad'da havaalanında kırmızı halıyla karşılama töreni düzenlendi. Daha sonra Trump ve Modi'nin konvoyu kısa mesafe ötede Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin aşramını ziyaret etmeye giderken güzergah boyunca binlerce kişi yol kenarında toplanarak iki lideri selamladı.