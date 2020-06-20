ABD Başkanı Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı!

ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Barr'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, dün geceki açıklamanızla, halka hizmete değil halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, Başkan'dan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı."

Barr'ın dün gece aniden istifa ettiğini açıkladığı Başsavcı Geoffrey Berman, hem Barr'ın bu açıklamasından kısa süre sonra hem de bugün, “Görevimin başındayım, istifa etmedim” mesajını verdi. Başsavcının son açıklamasından saatler sonraysa Adalet Bakanı Barr, Başkan Donald Trump'ın Başsavcı Berman'ın görevine son verdiğini duyurdu. Başkan Trump ise, "Bu adalet bakanına kalmış bir konu. Benim bir ilgim yok" şeklinde açıklama yaptı.

ABD Eski Ulusal Güvenlik Direktörü John Bolton'ın kaleme aldığı kitapta, Mayıs 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini iddia ettiği, "Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Bolton'ın bu iddialarıyla oklar yeniden Manhattan savcısı Geoffrey Berman'a çevrilmişti.

TIKLAYIN - John Bolton'ın kitabında değindiği Halkbank davası ile ilgili neler biliniyor?

Manhattan Başsavcılığı neden önemli?

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Manhattan, Bronx, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan ve Westchester bölgelerini kapsayan savcılık, ABD'nin en önemli davalarının soruşturulduğu bölge olarak biliniyor.

Aralarında Reza Zarrab, Hakan Atilla ve Halkbank davalarının da bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası davanın soruşturulduğu bölgede eski Başsavcı Preet Bharara, Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevinden alınmış, yerine Türkiye'nin ABD'de lobicilik faaliyetlerini yürüten Greenberg Traurig firmasının New Jersey eyaleti temsilcisi ve firma ortaklarından Geoffrey S. Berman atanmıştı.

Reza Zarrab davasında arabulucu rolü üstlendiği iddia edilen eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı, Greenberg Traurig firması ortaklarından Rudolph Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukassey, Sarraf davasında arabulucu rol üstlenip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmüştü.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı çıkar çatışması yaşandığını iddia etmiş, Giuliani'nin iş ortağı olduğu Greenberg Traurig firmasının ABD'de Türkiye adına lobicilik yapmasının davada çıkar çatışmasına yol açıp açmayacağı sorgulanmıştı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD Başkanı Trump'a yakın olan Rudolph Giuliani ve eski avukatı Michael Cohen için de soruşturma başlatmıştı. ABD'de eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da, daha piyasaya sürülmeden içeriği basına sızan kitabında Halkbank davasında Trump'ın yargıya baskı yaptığını öne sürüyor.