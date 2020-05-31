ABD Başkanı Trump, G7 zirvesini "miadı doldu" diyerek erteledi, Rusya dahil 4 ülkenin gruba dahil edilmesini talep etti

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ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip bazı ülkeleri bir araya getiren G7 zirvesini en erken Eylül ayına kadar ertelediğini ve bir sonraki zirveye 4 yeni ülke çağırmak istediğini duyurdu.

Trump, G7'ye davet edilmesi gerektiğini düşündüğü ülkelerin Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore olduğunu duyurdu.

ABD başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "G7'yi erteliyorum çünkü dünyada olan gelişmeleri temsil etmediğini düşünüyorum. Miadını doldurmuş bir ülkeler grubu" dedi.

G7; ABD, Kanada, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Haziran ayının sonunda Washington'da bir G7 zirvesi yapılmasının normale dönüşün mükemmel bir örneği olacağına inanıyor" denilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, daveti "pandemi" nedeniyle reddetmişti.