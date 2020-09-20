ABD Başkanı Trump duyurdu: TikTok-Oracle anlaşmasını onayladım

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ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD operasyonlarının Oracle'a devredilmesine onay verdi. TikTok'un tepe şirketi ByteDance ve Oracle arasında yapılan anlaşmaya göre, uygulamanın kaynak kodlarının paylaşılmayacağı belirtildi.

ByteDance, Oracle ile varılan anlaşmaya ABD'nin sıcak bakmaması durumunda ülkedeki faaliyetin tamamen durabileceği açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı da video paylaşım uygulamasının pazar gününden itibaren uygulama mağazalarında yer almayacağını duyurmuştu.

Bloomberg'in haberine göre, karmaşaya dönen konuya ilişkin açıklama yapan Trump, bugün Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaşmayı onayladım" dedi.

Trump, yeni şirketin merkezinin Teksas'ta olacağını, 25 bin kadar insana istihdam sağlayacağını ve ABD'ye 5 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.

Bu aşamada Çin hükümetinin de işlemi onaylaması gerekiyor. Süreç bugün tamamlanırsa, ABD'de yüz milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, yasaklanmadan kullanılmaya devam edilebilecek.