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Dünya

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacak

Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı

11 Ocak 2019 00:44

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasıyla yaşanan kriz nedeniyle Davos'da düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara gönderme yaparak, Demokratların ısrarı sebebiyle bütçe çıkmadığını, bu sebeple de çok önemli olan zirveye katılamayacağını duyurdu.

Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı.

Meksika sınırına inşa edilmek istenen duvarın yol açtığı kriz nedeniyle federal kurumlar 20 gündür kısmen faaliyette.

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