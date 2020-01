ABD Başkanı Trump cinsel istismarla suçlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, üç kadın tarafından cinsel istismarla suçlanıyor.

Jessica Leeds, Samantha Holvey ve Rachel Crooks isimli üç kadın, ABD Başkanı Donald Trump\'ı geçen seneki seçim kampanyası sırasında cinsel istismarla suçlamıştı. Geçen ay Brave New Films isimli bir organizasyon, 16 kadının Trump\'ın kendilerini taciz ettiği iddialarına yer verdiği bir belgesel çekmişti. Pazartesi günü aynı organizasyon tarafından düzenlenen basın toplantısında Jessica Leeds, Samantha Holvey ve Rachel Crooks Trump\'ın kendilerini \"okşayarak, zorla öperek, aşağılayarak\" taciz ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Harvey Weinstein\'in cinsel taciz suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından birçok kişi tacizcilerini ifşa etmeye ve taciz deneyimlerini paylaşmaya başladı. Pazartesi günü NBC habere konuşan Samantha Holvey, Trump\'ın kendisini 2006 yılındaki Miss USA güzellik yarışmasında taciz ettiğini söyledi. Holvey, Trump\'ın kendisini ve diğer yarışmacıları \"sıraya dizdiğini\" ve \"kendilerine sanki bir et parçasıymış gibi iştahla baktığını\" söyledi. Daha sonra gazetecilere konuşan Holvey, \"Diğer kongre üyeleri cinsel istismar suçlamaları sebebiyle soruşturulmuştu, bu yüzden Trump\'ın da soruşturulması adil olur. Bu taraf seçme değil, maalesef bu durum kadınlara her gün nasıl davranıldığıyla alakalı\" dedi.

Şu an 70 yaşında olan Jessica Leeds, 38 yaşındayken bindiği bir uçakta Trump\'la yan yana oturduğunu ve Trump\'ın kendisini yolculuk esnasında taciz ettiğini söyledi. Açıklamalarla ilgili Leeds, \"Trump\'ın nasıl bir insan ve nasıl bir sapık olduğunu herkesin bilmesini istiyorum\" dedi.

Rachel Crooks, ABD Başkanı\'nın Trump Kuleleri\'ndeki bir asansör önünde kendisini zorla öptüğünü söyledi. Şok olduğunu ve daha sonrasında kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Crooks, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti.

İddialarla ilgili Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada \"Bu tarz yalan iddialar geçen seneki kampanya sırasında da ortaya çıkmıştı fakat Amerikan halkı haklı bir zaferle görüşlerini belirtti\" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen sene iddiaları yalanlamış ve kendisini suçlayanları mahkemeye vereceğini söylemişti. Konuyla ilgili konuşan Avrupa Birliği ABD temsilcisi Nikki Haley, Trump\'ı suçlayan kadınların \"seslerinin duyulması gerektiğini\" ve başına gelenleri anlatan kadınlarla \"gurur duyduğunu\" söyledi.