ABD Başkanı Trump, BM'de Çin'i hedef aldı: Hesap sorulmalı

ABD Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almada başarısız kaldığı gerekçesiyle Çin'den "hesap sorması" gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu'nun bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlediği toplantısına video mesajla katılan Trump, konuşmasında ABD'de 200 bin, dünya genelindeyse 1 milyon civarında can kaybına neden olan Koronavirüs salgınına geniş yer ayırdı ve özellikle Çin'i eleştirdi.

"BM, Çin'den hesap sormalı"

"BM, eylemlerinden dolayı Çin'den hesap sormalı" diyen Trump, virüs için yine "Çin Virüsü" ifadesini kullandı. Trump, "2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve BM'nin kurulmasından 75 yıl sonra, tekrar büyük bir küresel mücadelenin içerisindeyiz. Görünmez düşman, 188 ülkede sayısız yaşama mal olan Çin Virüsü'ne karşı zor bir savaş veriyoruz" diye konuştu.

Trump, ABD'de de salgınla mücadelede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kapsamlı seferberliği hayata geçirdiklerini belirterek, "Aşı sağlayacağız, virüsü yeneceğiz, salgını sona erdireceğiz ve daha önce eşi görülmemiş yeni bir refah, işbirliği ve barış dönemine gireceğiz" dedi.

Salgının ilk zamanlarında Çin'in yurtiçi seyahatleri kısıtlamış olsa da Çin'den diğer ülkelere uçuşlara ve salgının dünyaya yayılmasına izin verdiğini söyleyen Trump, Çin'in etkisinde olduğunu savunduğu Dünya Sağlık Örgütü'nü de yine hedef aldı. Trump, "Çin hükümeti ve adeta Çin'in kontrolündeki DSÖ, insandan insana bulaşmaya dair kanıt bulunmadığı yönünde yanlış bir beyanda bulundu. Sonra da belirti göstermeyenlerin hastalığı yaymayacağı şeklinde yanlış bilgi verdiler" ifadelerini kullandı.

"Dertleri iklim değişikliği değil, Amerika'yı cezalandırmak"

İklim değişikliği konusuna da konuşmasında değinen Trump, bu konuda Amerika'nın haksız yere hedef alındığını öne sürüp yine Çin'e yüklendi. Trump, "Bir taraftan Amerika'nın çevre konusundaki fevkalade karnesine saldırırken, diğer taraftan Çin'in yaygın şekilde çevreyi kirletmesini görmezden gelenler çevreyi umursamıyor. Onlar sadece Amerika'yı cezalandırmak istiyorlar ve ben buna izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Trump, "Çin her yıl milyonlarca ton plastik ve çöpü okyanuslara atıyor, aşırı avcılıkla diğer ülkelerin sularında balık nüfusunun azalmasına neden oluyor, geniş boyutta mercan kayalıklarını yok ediyor, atmosfere diğer bütün ülkelerden daha fazla zehirli merkür salıyor. Çin'in karbon salınımları da Amerika'nın neredeyse iki katı ve bu oran süratle artıyor. Bunun tersine, tek taralı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmemden bu yana geçen yıl Amerika karbon salınımlarını anlaşmadaki her ülkeden daha fazla azalttı" ifadelerini kullandı.

"BM etkili bir teşkilat olmak istiyorsa gerçek sorunlara odaklanmalı"

Trump, "BM etkili bir teşkilat olmak istiyorsa dünyanın gerçek sorunlarına odaklanmalı. Buna terörizm, kadınlara yönelik baskı, zorla çalıştırma, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve insan ticareti, dine dayalı zulüm ve dini azınlıklara yönelik etnik temizlik dahil" dedi.

Trump, ABD'nin insan hakları alanında da her zaman lider konumda olmayı sürdüreceğini vurguladı.