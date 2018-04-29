T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Başkanı Trump: Bir dâhiyim

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı. Kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli den

29 Nisan 2018 20:30

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı.

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının içinde' başlıklı kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım" tweetiyle başladı.

Trump attığı iki tweette "Sahtekâr Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. ÇOK başarılı bir iş adamlığı ve televiyon yıldızlığından (ilk denememde) ABD Başkanlığı'na yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliği gösteriyor. Ve çok istikrarlı bir dehayı..." yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949618475877765120https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949619270631256064

Trump dün gece attığı tweetlerde de kitabın yazarı Michael Wolff için "Tam bir ezik. Gerçekten sıkıcı ve yalanlarla odlu kitabını satabilmek için hikayeler uydurdu" yazmıştı.

Trump haftasonu Cumhuriyetçi Parti yetkilileriyle Camp David'de buluşarak 2018 önceliklerini ve Kasım ayındaki Kongre seçimleri için izlenecek stratejiyi belirleyecek.

NBC'nin Today programına katılan Wolff ise Trump'ı "muhtemelen şu aşamada Dünya üzerine ayak basmış en güvenilmez insan" olarak nitelendirdi.

Kitap için 200'den fazla kişiyle görüştüğünü belirten Wolff, Beyaz Saray yetkililerinin Trump'ın akıl sağlığının "gidip geldiğini" düşündüklerini ve onu bir çocuğa benzettiklerini de iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bu iddiaları reddederek, Trump'ın akıl sağlığından hiç şüphe etmediğini söyledi. Tillerson CNN'e yaptığı açıklamada "Trump'ın akıl sağlığını sorgulamamı gerektirecek bir neden yok" dedi.

Geçen yıl Tillerson'un Başkan Trump'a moron dediğine dair haberler ortaya atılmış, Trump da buna cevaben "Bence bu bir sahte haber. Ama gerçekten böyle bir şey söylemişse ikimizin de IQ testi alması gerekecek ve size kimin kazanacğını söyleyebilirim" demişti.

Kitapta Trump'ın yakın arkadaşlarını bile tanımakta güçlük çektiği ve bazı şeyleri sürekli tekrar ettiği iddia ediliyor.

Kitapta yer alan diğer bazı diğer iddialar şöyle:

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AmerikalıMichael Wolff ABD Başkanı Donald Trump Beyaz SarayKitabınTrumpTrump Beyaz SarayHillary ClintonABD BaşkanlığıSanırımVeMichael WolffGerçektenCumhuriyetçi PartiCamp DavidKasımKongreTodayWolffDünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24